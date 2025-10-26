明治安田J1リーグ、25日に残留を争っていた横浜F・マリノスが勝利し勝ち点を伸ばしたため、26日の試合を前にJ2降格が決まったアルビレックス新潟。ホームにヴィッセル神戸を迎えた一戦は、前半終了間際、神戸の大迫に頭で押し込まれ先制を許してしまいます。さらにPKで1点を失ったアルビですが、後半29分、味方のスルーパスに反応した島村がゴールを奪い反撃ののろしをあげると、45分にはスペースに