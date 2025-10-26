ロックバンド氣志團の綾小路翔が26日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。コンピューターウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃でシステム障害に陥った企業の出荷に影響を及ぼした件で実際に被害に遭ったケースについて問われたが、生活が昭和のままで止まっているために被害はなかったと明かした。ITジャーナリスト三上洋氏によると「ランサムウェア」について「身代金脅迫型のサイバー攻撃」と