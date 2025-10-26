国内女子ゴルフツアー「ＮＯＢＵＴＡグループ・マスターズＧＣレディース」最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝パー７２）、４４位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）は、２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７４で回り、通算３オーバーの４７位で大会を終えた。インスタートの後半３番でダブルボギーを叩くなど３日目に続く７４。終わってみれば、後ろにいる選手はわずか一人だった。渋野は「今日は、ショット