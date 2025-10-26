ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが２６日に自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「急に寒くなったので…お鍋ホットラテお風呂サウナにばかり心が動きます…整うとほんわかみなさんもご自愛ください」と近況を報告。サウナハットを被り、“整っている”様子を披露した。この投稿にファンからは「可愛い」「美しい、、、」「可愛すぎます」「可愛い癒される」「とっても素敵ですね」などの声が