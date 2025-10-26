◆秋季近畿地区大会▽準々決勝神戸国際大付３―０橿原学院（２６日・さとやくスタジアム）神戸国際大付（兵庫１位）の宮田卓亜（２年）が、橿原学院（奈良３位）戦で無安打無得点を達成した。雨の中で、背番号１１の左腕は７回までパーフェクトに抑え、２四球、１１奪三振をマーク。同校は２０２１年以来、５年ぶりのセンバツ出場が当確となった。秋季地区大会では２３年東北大会決勝で、青森山田の桜田朔（当時２年）が八戸