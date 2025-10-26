明日27日から29日にかけて、全国的に低温傾向に。晴れる地域も空気がヒンヤリと感じられそうです。31日は、ほぼ全国で本降りの雨。この雨のあとは、季節が少し戻ります。週の前半気温低下「山で雪」の目安の寒気関東北部や西日本の一部まで明日27日(月)は、西高東低の気圧配置となるでしょう。北海道の南西部と北部は雨が降ったりやんだりで、夜は雪に変わる所が増えてきます。平地でも、積雪や路面凍結に注意が必要です。東