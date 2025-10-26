来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる高校野球の秋季近畿大会は26日に、奈良のさとやくスタジアムで準々決勝3試合が行われた。大阪桐蔭（大阪1位）は、天理（奈良2位）に10―0の6回コールドで勝ち、2年ぶり16度目の選抜出場を確実にした。滋賀学園（滋賀3位）は9回1死満塁から中野壮真（2年）の左前打で近江（滋賀1位）に2―1のサヨナラ勝ち。2年連続4回目の選抜出場を確実にした。神戸国際大付（兵庫1位）も3―0