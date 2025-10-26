プロ野球・ドラフト会議で巨人から1位指名を受けた鷺宮製作所の竹丸和幸投手に、野球解説者の高橋由伸さんが期待を寄せました。竹丸投手は150キロのストレートと切れのよいチェンジアップを投じるサウスポー。高橋さんは「間違いなく即戦力」と高く評価し、その理由を「腕の振りの良さだったり、ストレートが打者の手元で伸びている感じがある。だからこそチェンジアップも有効」と、武器の2球種がプロでも通用すると解説しました