お笑いコンビ・かまいたち濱家隆一（41）と元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が19日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。同番組で購入した「金」について語った。一茂は「金、この間2万超えたんだよな」と話し、「もう売ったほうがいいんじゃないの？そろそろ」とコメント。「濱家は売らないんだって。取っておくんだって」と振ると、濱家は「はい。僕は一生売らないです」ときっぱり