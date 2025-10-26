女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン最終日は26日、東京・有明コロシアムで行われ、シングルス決勝で第5シードのベリンダ・ベンチッチ（スイス）が第6シードのリンダ・ノスコバ（チェコ）に6―2、6―3でストレート勝ちし、初優勝を果たした。今季ツアー2勝目で、通算10勝とした。ダブルスは第4シードのティメア・バボシュ（ハンガリー）ルイザ・ステファニ（ブラジル）組が制した。