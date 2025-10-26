どなた？なんと美しい皇子！帝の寵愛を一身に受けた桐壷の更衣が遺した「光る君」／まんがで名作 源氏物語（1）／まんがで名作 源氏物語（1）1000年のときを超えて、今なお読み継がれる『源氏物語』。平安時代に女流作家・紫式部が書いた大長編恋愛小説です。帝の第二皇子として生まれ、継母である藤壺への想いを秘めながら、さまざまな女性と恋に落ちる源氏の君。華やかな平安時代の貴族社会を舞台に繰り広げられる奔放な恋模様は