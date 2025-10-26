WEST.濱田崇裕（「濱」は異体字が正式表記）が木村拓哉と寿司屋を訪れた際の2ショットを公開した。 写真＆動画：憧れの先輩との初サシ飯に感動！記念2ショットや朝4時集合で自らの手で魚を釣り上げるまで（全4投稿） ■木村拓哉＆濱田崇裕が釣り上げた魚を堪能する、贅沢なひと時 木村拓哉の公式YouTubeチャンネルにて公開中の『木村さ～～ん！』にて、木村とともにフィッシングを楽しんだWEST.濱田崇裕。 最新話