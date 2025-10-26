10月23日、元AKB48のメンバーで、現在はタレントで実業家の板野友美が自身のYouTubeチャンネル「友chube 【板野友美】」を更新。最近“モヤモヤした出来事について告白したのだが……。「この日投稿された動画では、視聴者から投稿された『モヤモヤエピソード』について、板野さんが意見を述べていく内容でしたが、自身のエピソードも紹介していました。動画の中盤ごろで、自身の最近あったエピソードを紹介していました。これが