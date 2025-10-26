今年8月に放送された日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48』の寄付金総額(6月1日〜9月30日)が、19億5,915万23円に達した。26日に放送された事後番組『24時間テレビ48 アフターストーリー募金のその後』で発表された。9月までの集計としては、歴代暫定2位の募金額となる。『24時間テレビ』内訳は、一般募金(福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援)として10億3,844万8,504円、目的別募金「マラソン子ども支援募金」として