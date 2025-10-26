天皇陛下と長女の愛子さまは、皇居で行われた雅楽の演奏会を鑑賞されました。天皇陛下と愛子さまは26日午前、皇居・楽部庁舎で行われた秋の「雅楽演奏会」を鑑賞されました。宮内庁楽部が演奏する「雅楽」は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。今回は日本で最も古い歌舞といわれ、神武天皇に由来があるとされる「久米舞」などが披露されました。日本の伝統芸能に関心がある愛子さまは、春と秋に行われる雅楽演奏会に2022