大相撲の幕内・阿炎（錣山）が２６日、福岡市内にあるサッカーＪ１のアビスパ福岡の本拠地・ベスト電器スタジアムで行われたイベントに参加した。クラブ名に自身のしこ名「アビ」がある縁で実現した「阿炎×アビ」のコラボイベント。試合前にはスタジアム前の広場でサポーターとハイタッチで交流した。ロンドン公演中にはビートルズのアルバム「アビイ・ロード」のジャケットが撮影された横断歩道に仲の良い３力士を連れ添って