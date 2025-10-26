ワールドシリーズ第2戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。大谷翔平投手は4打数1安打で主役を山本に譲ったが、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xの投稿では主役を務めた。初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを