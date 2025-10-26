家族で防災について、学んでもらうイベントが高松市で開かれました。高松市のふらっと仏生山で開催された防災フェスタです。このブースでは、火災現場からの避難を体験できます。参加者は、煙で充満したテント内に入り、周囲が見えづらい状況を体感しました。ステージでは、高松市南消防署の防災ラッパー・藤野裕樹さんが自作のラップに乗せて消火器の使い方を紹介しました。（ラップ音）「ロックオ