◇第86回菊花賞（2025年10月26日京都競馬場）クラシック最終戦となるG1「菊花賞」が26日、京都競馬場で行われ、11番人気のライトトラックは12着だった。ラスト1冠を手にしたのは1番人気のエネルジコ。鞍上のルメールは3年連続の菊制覇で、武豊に並ぶ通算5勝目となった。2着は2番人気のエリキング、13番人気のエキサイトバイオが3着。4番人気で武豊騎乗のマイユニバースは13着に沈んだ。和田竜は「勝負どころでスムーズで