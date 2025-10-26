［ケアラーの風景］きょうだい＜３＞障害や病気がある兄弟姉妹を持つ人を「きょうだい」「きょうだい児」という。岡山県内でフリーランスの美容コンサルタントとして働く増田美佳さん（５２）は、ダウン症で重い知的障害のある弟の貴志さん（５０）と２人で暮らしている。両親は既に他界、貴志さんの世話を一手に引き受ける。本業にバイト「伸びてきたから、少し短くしようね」。増田さんは優しく声を掛けて、慣れた様子で貴志