「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）１番人気のエネルジコが豪快に差し切ってＧ１初制覇を果たした。鞍上のルメールは史上初の菊花賞３連覇。２着には２番人気のエリキング、３着には１３番人気のエキサイトバイオが入った。雨中の淀がどよめく、圧巻の強さだった。２周目の３〜４コーナーで後方にいたエネルジコがジワジワと上がると、最後の直線で末脚が爆発。あっという間に先頭に立ち、猛追するエリキングも寄せつけず、ゴ