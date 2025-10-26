■MLBワールドシリーズ第2戦ドジャース5−1ブルージェイズ（日本時間26日トロント、ロジャース・センター）【一覧】大谷翔平らドジャースが2年連続世界一へ、MLBプレーオフ日程＆結果ドジャースの山本由伸（27）がワールドシリーズ（WS）第2戦に先発登板し、9回105球を投げて、被安打4、奪三振8、四死球1、失点1（自責点1）。プレーオフ（PO）2戦連続の完投、そして日本人初のWS完投の快挙を達成した。試合後、山本は「結果