■G1・菊花賞（26日 京都競馬場・芝3000m）皐月賞と日本ダービーに続く“クラシック三冠”の最終戦「菊花賞」が行われ、C.ルメール騎乗の1番人気、エネルジコ（牡3、高柳瑞樹）が1着でフィニッシュ。2番人気、エリキング（牡3、中内田充正）が2着に入った。ルメール騎手は23年のドゥレッツァ、24年のアーバンシックに続き、菊花賞史上初の3連覇を達成した。皐月賞馬（ミュージアムマイル）、ダービー馬（クロワデュノール）が不在