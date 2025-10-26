きょう午後3時前、青梅線・東青梅駅近くの交差点で、乗用車が電柱に正面衝突する交通事故がありました。【写真を見る】【速報】乗用車が電柱に正面衝突乗車していた子どもが意識不明の重体で病院搬送東京・青梅市捜査関係者によりますと、この事故で乗用車に乗っていた子どもが意識不明の重体で病院に運ばれたということです。警視庁は事故の詳しい状況を調べています。