―［貧困東大生・布施川天馬］― ICT化の進む現代。「AIに仕事が奪われる！」と危惧する声がある一方で、「AIのおかげで可能性が広がる」と期待に満ち溢れる人もいるようです。星川一真氏の『ゼロから始まるAI時代の学び革命』（ナレッジリンク出版）は「未来教育イノベーション大賞」グランプリを受賞するなど、注目を集めました。◆AIが普及する一方で問題も私も、日常からAIを活用しています。例えば、記事のトピックや企