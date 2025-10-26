犬の性格を左右する要因 生まれ持った気質が犬の性格を左右する要因になることがありますが、成長する過程での経験や環境、飼い主の育て方や接し方も大きく左右するでしょう。 「この犬種は○○な性格です」と言われることがありますが、「実際には全然違うぞ」と感じられることがあるのは、そのためです。 のんびりで落ち着いた性格の犬もいれば、活発で明るく元気な犬もいます。犬も人も大好きで懐っこい性格の犬もいれば、