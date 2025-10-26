山本由伸の好投に米記者から絶賛の声が上がった(C)Getty Imagesドジャースのエースが圧巻の投球を見せた。山本由伸が現地時間10月25日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回105球4安打1失点8奪三振でポストシーズン2戦連続の完投勝利を飾った。【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン2試合連続でポストシーズンで完投勝利を挙げたのは、2001年のカート・