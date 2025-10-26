言いにくいことを相手に伝えるには、どうすればいいか。福厳寺住職の大愚元勝さんは「会話で大切なのは、互いに名乗り合って戦う構えが整ってから太刀を交えるという昔の侍の戦い方の感覚だ」という――。※本稿は、大愚元勝『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■人間関係の第一歩は「顔を合わせる」こと