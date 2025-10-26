食欲をコントロールするには、どうすればいいか。医師の山下明子さんは「自分の『呼吸』に意識を集中し続ける『呼吸瞑想』を習慣にすることで、目の前にあるものに飛びついてしまうような衝動的な行動を抑え、少し先の未来の自分を見据えた食選択ができるようになる。食事の直前に少し呼吸を整えるだけでいい」という――。※本稿は、山下明子『食べる瞑想』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pavlofox※