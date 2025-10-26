結婚相談所で婚活をしている人は、相手のどんなところを見ているのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「身だしなみや持ち物から、相手の普段の生活が透けて見えることがある。毎日触る持ち物から、相手の本性が見えてくる」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruc