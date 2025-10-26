11代将軍徳川家斉の時代に権勢をふるった松平定信は、どんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「辞職届を使うなど巧妙に政治を操ることで、思い通りの改革を進めていった。しかし、転落のきっかけは思わぬところから始まった」という――。写真＝iStock.com／ziggy_mars※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ziggy_mars■独裁者・松平定信がとった意外過ぎる行動松平定信（井上祐貴）が相変わらず、ひとりで妥協の