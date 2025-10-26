売春が合法のアムステルダムにある「娼婦博物館」では、どんな展示がされているのか。武蔵大学人文学部教授で、ミュージアム研究者の小森真樹さんは「娼婦博物館では、セックスワークの歴史、セックスワーカーの人権、安全を守る制度だけではなく、同時に観光産業を成り立たせるための仕組みを知ることができる」という――。※本稿は、小森真樹『歴史修正ミュージアム』（太田出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com