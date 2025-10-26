「関西大学ラグビー、京産大４９−２６同大」（２６日、鶴見緑地球技場）かつての名門・同志社大が善戦しながらも今季３敗目を喫し、全国大学選手権出場が遠のいた。開始直後に２連続トライを挙げて１４−０と最高の出だしを見せた。７点を追う後半開始すぐにはＷＴＢファイアラガ義信ダビデ（３年＝常翔学園）のトライで２点差、同１６分には自陣からのカウンターで一時は２６−２１と勝ち越しに成功。意地は見せたが、足が