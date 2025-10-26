あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ジャガタライモ」の略語は？「ジャガタライモ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、日常的に食べられているイモのひとつです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ジャガイモ」でした！ジャガイモとは、「ジャガタライモ」を略した言葉です。約400