球団投手では1988年ハーシュハイザー以来の2戦連続完投【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回1失点8奪三振で完投勝利を挙げた。「何て信じられないパフォーマンスなんだ……」とLAメディアは感謝を届けている。序盤は苦しかった。初回、先頭のスプリンガーに左翼線二塁打を浴び