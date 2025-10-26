明日27日から28日(火)にかけて、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、季節風が強まる見込みです。北海道では暴風が吹き荒れるおそれがあり、交通への影響に注意が必要です。関東などでは、今のところ大きな影響はなさそうですが、冬型の気圧配置の強まり具合によっては影響が出てくる可能性もあります。明日27日〜28日(火)季節風強まる道路への影響に注意明日27日から28日(火)にかけて、日本付近は西高東低の冬型の気圧配