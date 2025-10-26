◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。第３試合のシングルマッチで「大物Ｍ」と発表されていたメガトンの対戦相手は「鈴木みのる」だった。テーマソング「風になれ」が国技館に鳴り響くと館内はどよめきに