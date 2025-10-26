１０月２６日の東京１１Ｒ・神無月Ｓ（３歳上オープン、ダート１４００メートル＝１６頭立て）は５９キロを背負ったインユアパレス（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父パレスマリス）が押し切った。勝ち時計は１分２２秒１（不良）。直線半ばでは抜群の手応えで完勝かと思えたが、最後は５９キロの影響で脚が鈍った。それでも何とか首差でジャスティンアースを振り切って辛勝した。横山武史騎手は「具合がいいのは今週乗って分か