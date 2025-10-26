無印良品からこの秋、新たな収納グッズが登場しました。無印良品の魅力といえば、無駄を極限まで削ぎ落したデザインや、買い足したい時に気軽に購入できる安心感ですよね。新商品もシンプルながら画期的で、使い道にすぐピンときた筆者。「はい、これはもう絶対に買い！」と即座に購入を決めました。◆自宅の収納に革命を起こす、無印良品の吊るせるケース「吊るしても使える 薄型収納ケース」は、一見なんの変哲もないポリプ