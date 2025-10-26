公開中の映画『種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜』で15年ぶりとなる映画出演を果たした菊川怜（47）。才色兼備でどこか"完璧"なイメージもある菊川だが、三児の子育ての最中は「"やることが多すぎてこなせるかしら"と切羽詰まると、テンパっちゃいました」と明かす。そんな時、「自分で自分を励ます方法」を語ってくれた。【アザ―カット】「本格的なグラビア撮影はいつぶりだろう」三児の子育てを経て輝きを増す白ロング