２４日、鉄建重工長沙第１産業パークで、シールドマシン「竜崗２号」を調整する作業員。（長沙＝新華社記者／陳沢国）【新華社長沙10月26日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十四局集団と中国鉄建重工集団が共同開発した大型シールドマシン「竜崗2号」が24日、湖南省長沙市で完成した。全長約117メートル、総重量約3600トン、最大掘削径14.31メートル。深汕（深圳市−汕尾市）高速鉄道竜崗トンネルの建設工