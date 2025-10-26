お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが２６日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。高市新政権で財務省に就任した自民党の片山さつき参院議員について言及した。カズレーザーは「財務省出身の方なんでどちらかというと袖を振らない側の人だと思うんですが、その人が積極財政の高市政権に入っているということで、今後積極的な財政を行うことで、理論的な根拠を補強してくれるのかなと思うんですけど」と財務省出身