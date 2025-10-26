元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が26日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。人気ピザ店への出資に興味を示した。今回は、都内の人気ピザ店を訪問した。おしゃれな内装に、一茂は「これ内装、金かかったな。金かけてる内装のとこは、俺すぐ分かる」「ピザ屋やればよかったな俺も」とコメント。さらに、絶品ピザを堪能すると、「出資しようかな。金だけ出して、わずらわしいことはやらな