皇居で開かれた秋季雅楽演奏会に臨まれる天皇陛下と長女愛子さま＝26日午前（代表撮影）天皇陛下と長女愛子さまは26日、皇居で開かれた宮内庁楽部による秋季雅楽演奏会を鑑賞された。伝統装束に身を包んだ楽師が奏でる和琴や篳篥などの優雅な音色に聞き入り、拍手を送った。日本古来の歌舞「久米舞」や大陸系の舞楽が披露された。眼鏡をかけて見入った愛子さまは、案内役に「衣装がきれいですね」と話し、楽器や舞の所作につい