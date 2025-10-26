「心凍らせて」の大ヒットで知られる高山厳（74）が26日、東京・目黒BLUES ALLEY JAPANで「ソロデビュー50周年弾き語りライブ」を開催した。高山は71年に、ばんばひろふみ、今井ひろしとフォークグループ、バンバンを結成。72年に高山（当時は本名・高山弘名義）が作詞作曲した「何もしないで」でデビューした。その後「自分の力を試してみたい。自分の音楽を追究したい」と脱退。75年7月に「忘れません」でソロデビューした。高