京都新聞社は9月16日、京都新聞本社ビル（京都市中京区烏丸通夷川下ル）の再開発計画に伴い、同区烏丸通六角下ルの「ONEST京都烏丸スクエア」に新聞編集の拠点を移した。【写真】京都の地元民も愛するカツ丼烏丸丸太町交差点にほど近い旧本社ビルは1967年に現在の南館が、1975年には北館が完成し、京都・滋賀のニュース報道拠点として24時間態勢で稼働してきた。ビル内には社員食堂もあったが、事件事故に迅速対応する宿直記者