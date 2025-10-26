ÇòÈ±¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿62ºÐ¡õÀ©Éþ»Ñ¤Î54ºÐ22Ç¯Á°¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÇÐÍ¥2¿Í¤¬·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ç?ºÆ²ñ?¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ(62)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÌÚÂ¼Â¿¹¾(54)¡£¡Ö°å¼Ô¤È´µ¼Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢É×ÉØ¤ä¸µ¥«¥Î¸µ¥«¥ì¡¢¸µÉ×ÉØ¡£Â¾¤Ë¤â¿§¡¹¡£¤Ç¤â¤É¤ì¤â°ã¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¡×¤È¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç·Ù»¡¤ÎÉô