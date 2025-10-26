江戸時代以前から存在するといわれている「ふんどし」。それを平成の時代に自身の理想のカタチに商品化し、ヒットさせたのが愛知県名古屋市在住の渡辺カリンさん（63）だ。その売上でパンティ御殿を建てたり、自宅隣には「特殊なパワースポット」を制作。ふんどしパンティのヒット裏には独自の性愛観があったという。 【画像】ふんどしパンティの売上で建てた大豪邸 販売当初のキャッチコピーは「脱パン（パンツ）す