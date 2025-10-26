＜サロンパスレディス 最終日◇26日◇若木ゴルフ倶楽部（佐賀県）◇6377ヤード・パー72＞国内女子下部、ステップ・アップ・ツアーは、プレーオフのすえルーキーの大久保柚季が優勝した。8月の「カストロールレディース」に続く今季3勝目を挙げ、賞金360万円を獲得。今季の獲得額を1594万5100円として、賞金ランキング1位に浮上した。【写真】大須賀望のバッグにはツアーでは珍しいクラブがいっぱい！トータル11アンダーで並んだの