＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3位決定戦が進行している。準決勝で米国に敗れたチームジャパンは、3位決定戦で世界選抜と対戦。3マッチいずれも前半が終了した。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！シングルス1の古江彩佳はチャーリー・ハル（イングランド）と対戦。好調のハルに序盤から主導権を奪われ、